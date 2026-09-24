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Reperi Cllevio është shfaqur nga spitali pas një ndërhyrjeje kirurgjikale, duke ndarë me ndjekësit gjendjen e tij pas operacionit.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ai tha se sapo kishte dalë nga operacioni dhe falënderoi të gjithë ata që ishin interesuar për të.
“Dola nga operacioni, mos i paçi këto halle që më ranë mua. Po më thotë doktori: lëre cigaren. Ilaçet kisha dy muaj që nuk i pija”, u shpreh ai, transmeton Klankosova.tv.
Cllevio tha se ndihet mirë dhe se nuk dëshiron ta paraqesë veten si viktimë.
“Jam mirë, nuk viktimizohem. Nuk do t’i gëzoj këta që më duan të vdekur. Kështu që ju përqafoj”, tha ai.
Në fund, ai tregoi se po kalonte kohën duke lexuar një libër dhe uroi që askush të mos përballej me vështirësi të ngjashme.
“Po lexoj një libër tani. Mos iu rënshin këto halle që më ranë mua. Shihemi”, përfundoi Cllevio.