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Ndryshimet e Projektligjit për Dhomat e Specializuara janë miratuar në lexim të parë nga Komisioni për Legjislacion.
Në votim morën pjesë 9 anëtarë të komisionit, të cilët votuan pro ndryshimeve, ndërsa nuk pati asnjë votë kundër apo abstenim.
Gazetarja Qëndresa Tërshani ka dhënë detaje lidhur me ndryshimet që parashihen me këtë Projektligj dhe çfarë pritet të ndryshojë pas miratimit të tij.
"Kryesorja që Gjykata Supreme ose Dhoma Supreme e Speciales të zhvendoset këtu dhe t'i kufizohet fushëveprimtaria, që i bie atë se çka pretendon raporti i Dick Martyt, trafikim organesh dhe jo me krimet e tjera", deklaroi ajo.