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Kryetari i komisionit hetimor parlamentar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt, ka thënë se gjatë ditës së sotme janë dëgjuar pesë dëshmitarë.
Ai ka thënë se e mërkura ka qenë një ditë maratonike dhe se sipas tij, drejtësi për Arlindën është thirrja që dëgjohet përmbajtësisht.
“Ditë maratonike e Komisionit Hetimor Parlamentar, duke filluar nga ora 08:30 në mbledhjen e Komisionit dhe deri rreth orës 19:00 me përmbylljen e intervistimit të pesë (5) dëshmitarëve të parë në këtë proces. Jam optimist se Komisioni Hetimor do të bëjë punën ligjore ashtu sikurse i takon, duke iu përgjigjur kështu ligjërisht thirrjes për drejtësi.”, ka shkruar Ramadani. /Klankosova.tv