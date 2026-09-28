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Familjarët e viktimave të shpërthimit tragjik të regjistruar të premten në zonën e Plakës, në Greqi, kanë mbërritur në kryeqytetin grek, ndërsa autoritetet vijojnë procedurat për identifikimin dhe marrjen e trupave.
Ngjarja e rëndë ndodhi në një godinë në zonën e Plakës, ku shpërthimi shkaktoi shembjen e ndërtesës dhe humbjen e jetës së disa personave, shkruan JOQ Albania, transmeton Klankosova.tv.
Sipas raportimeve të mediave greke, një nga pistat që po shqyrtohet lidhet me mundësinë e një rrjedhjeje gazi. Po ashtu, është raportuar për një erë të pazakontë që mund të jetë konstatuar përpara shpërthimit. Megjithatë, deri në orët e vona të mbrëmjes së kaluar, asnjë prej dëshmitarëve të marrë në pyetje nga autoritetet nuk kishte përmendur një detaj të tillë në deklaratat zyrtare.
Policia greke, në vlerësimin paraprak të ngjarjes, ka përjashtuar mundësinë që shpërthimi të ketë ardhur si pasojë e një akti kriminal.
Ndërkohë, hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të shpërthimit. Autoritetet po analizojnë dëshmitë e mbledhura, provat në vendngjarje dhe të gjitha rrethanat që mund të kenë çuar në tragjedinë.
Familjarët e viktimave presin përfundimin e procedurave të identifikimit, ndërsa hetuesit pritet të japin më shumë detaje pasi të përfundojë ekspertiza e vendngjarjes.
Në mesin e viktimave, kishte edhe të rinj shqiptarë.