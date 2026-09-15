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Ish-deputetja dhe veprimtarjaFlora Brovina ka ndërruar jetë sot në moshën 76-vjeçare.
Ajo në një intervistë para tre vjetësh në emisionin “Special One” në Klan Kosova FM, kishte rrëfyer momente të rëndësishme nga jeta e saj, nga koha e kaluar në burgje, përjashtimi nga puna, deri te rrugëtimi që e çoi në ditën e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.
Ajo kishte ndarë emocionet e përjetuara në ditën kur Kosova shpalli Pavarësinë, duke treguar se në ato çaste në mendjen e saj ishin sakrificat e shumë njerëzve që nuk arritën ta përjetonin atë ditë.
“Në mendjen time fluturonte sakrifica e burrave, grave, fëmijëve… Për herë të parë loti në faqen time për dy arsye: kujtimi i atyre që nuk janë më, ndërsa emocioni tjetër, kush jam unë që të nënshkruaj Pavarësinë e Kosovës, në emër të kujt.”
Brovina kishte folur edhe për periudhën e vështirë të përjashtimit nga puna dhe përvojën e saj gjatë represionit, duke ngritur pyetjen se kur nis dhe kur përfundon në të vërtetë një burgim. “A thu kam qenë e burgosur kur më përjashtuan nga puna?” Një pjesë e rrëfimit të saj iu kushtua edhe angazhimit politik dhe vendimit për t’u larguar nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Brovina rrëfeu për një nga momentet më të diskutuara gjatë kohës së saj në Kuvend – publikimin e një fotografie që lidhej me krimet dhe gjenocidin në Kosovë.
Ajo kishte kujtuar edhe angazhimin e saj parlamentar për njohjen e gjenocidit në Kosovë, duke theksuar se për dy mandate kishte punuar për arritjen e një rezolute për këtë çështje.
“Dy mandate si deputete kisha luftu që të arrijmë deri te rezoluta për gjenocidin, dhe ia arritëm.”
Flora Brovina kishte folur edhe për jetën e saj jashtë politikës, familjen, rrugëtimin personal dhe librat e botuar, duke sjellë një tjetër dimension të një jete të lidhur ngushtë me historinë e Kosovës dhe me dëshmitë e një periudhe të dhimbshme.