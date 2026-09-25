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Manchester City është shpallur fajtor për pothuajse të gjitha akuzat për shkelje të rregullave financiare të Premierligës, kanë raportuar mediat angleze.
Sipas informacionit të dhënë nga The Athletic, gjigantët anglezë janë shpallur fajtorë për të gjitha, përveç njërës prej 115 akuzave, shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
Dënimi për Manchester Cityn nuk është përcaktuar ende, dhe sanksionet e mundshme mund të jenë shumë serioze. Sipas informacioneve fillestare, City do ta apelojë vendimin.
Premier League ngriti akuza kundër Manchester City në shkurt të vitit 2023 pas një hetimi katërvjeçar. Akuzat lidhen me periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2018, vitet në të cilat City u vendos si një nga forcat kryesore në futbollin anglez pas marrjes në kontroll të klubit nga Abu Dhabi United Group.
Seanca dëgjimore para komisionit të pavarur filloi në shtator 2024 dhe përfundoi në dhjetor të të njëjtit vit, por vendimi zgjati pothuajse dy vjet. Është një nga procedurat disiplinore më të mëdha dhe më komplekse në historinë e futbollit anglez.
Edhe pse çështja u quajt gjerësisht "115 akuza", më pas u njoftua se numri real i veprave penale të dyshuara individuale, për shkak të mënyrës se si u ndanë akuzat individuale, ishte edhe më i lartë.