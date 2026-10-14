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Kampioni i Evropës në futboll, Parisi, duket se e ka seriozisht mbrojtjen e titullit këtë sezon.
Francezët avancuan herët në pjesën e parë ndaj Manchester Cityt në Etihad, duke shënuar dy gola të shpejtë (13’ dhe 15’) përmes Doue, respektivisht Dembele.
Vitinha shënoi për 0-3 në minutën e 32-të, për të përfunduar pjesën e parë me dominim total në shtëpinë e “Qytetarëve” anglezë.
Pjesa e dytë nisi më mirë për anglezët, kur Haaland shënoi në minutën e 53-të për të ngushtuar epërsinë e francezëve.
Por, rreth 10 minuta më pas, sulmuesi i Parisit, Maghnes Akliouche shënoi për rezultatin 1-4.
Për të mbajtur shpresat gjallë për Cityn, Haaland shënoi sërish në minutën e 75-të për rezultatin 2-4.
Anglezët vazhduan sulmin me intensitet të lartë, duke e dominuar sidomos pjesën e fundit të pjesës së dytë.
Megjithatë, në minutat e fundit të pjesës së dytë, u akordua penallti për Parisin, por Donnarumma e priti goditjen e ish-lojtarit të Cityt, Ferran Torres.
Fitorja në fund i takoi Pairisit. /Klankosova.tv