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Manchester City ka mposhtur Ipsëich Townin me rezultat 3-2, në këtë fundjavë të Premier Ligës.
Phil Foden kaloi Cityn në epërsi në minutën e 19-të, por Daizen Maeda barazoi shifrat për Ipswichin vetëm dy minuta më vonë.
Erling Haaland riktheu epërsinë për vendasit në minutën e 34-t dhe shënoi sërish në minutën e 69-të, duke e çuar rezultatin në 3-1.
Sulmuesi norvegjez realizoi edhe në minutën e 85-të, por goli u anulua pas rishikimit të VAR-it për pozitë jashtë loje në aksionin paraprak.
Në minutën e 90-të, Ipswichi fitoi penallti pas ndërhyrjes së VAR-it, ndërsa Zian Flemming u tregua i saktë nga pika e bardhë për ta ngushtuar rezultatin në 3-2.