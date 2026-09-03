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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, dhe me të Serbinë, i frikëson lirimi i ish-krerëve të UÇK-së, dhe jo Marshi për Liri.
Sipas saj, Serbinë e tmerron fakti që një popull i vogël e ka mposhtur.
“Vuçiq paska thënë se e frikëson Marshi për Liri. Deksha n’lloç. Ty, Serbinë e armiqtë e Kosovës nuk ju frikëson marshi. Ju frikëson verdikti në Hagë”, ka shkruar Çitaku në Facebook.
“Juve ju frikëson e ju tmerron fakti i pamohueshëm se një popull i vogël, të cilin jo vetëm që jeni përpjekur ta shfarosni, por edhe e keni përbuzur politikisht e kulturalisht, ju ka mundur”.
"Kosova është shtet. E pavarur. Sovrane. E lirë”.
Ajo vazhdoi më tej duke thënë se “lufta e UÇK-së ka qenë e drejtë. Luftë për liri e mbijetesë. NATO ka ndërhyrë për të na dalë në ndihmë dhe për t’i dhënë fund një katastrofe humanitare”.
“Këtë histori nuk e zhbëni dot. As me propagandë, as me viktimizim, as me frikë nga marshet tona”.
“Kosova është e lirë. Move on”.