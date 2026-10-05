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Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku ka deklaruar se votimi i Projektligjit për Dhomat e Specializuara është obligim jo vetëm politik, por edhe kombëtar.
Sa i përket çështjes së presidentit, Çitaku pati një përgjigje të qartë, transmeton Klankosova.tv.
“Votimi i ligjit është obligim, detyrim, jo vetëm politik por edhe kombëtar. Në ndërkohë, çështja e presidentit është çështje marrëveshjeje. Janë çështje të ndara. Ne nuk negociojmë për ligjin”, u shpreh Çitaku, raporton Klan Kosova.