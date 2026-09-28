Lajmet e fundit
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas miratimit me unanimitet të Deklaratës në mbrojtje të UÇK-së dhe ish-krerëve të saj.
Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka falënderuar 99 deputetët që votuan deklaratën, ndërsa ka thënë se tani radha i takon Qeverisë që të sjellë në Kuvend Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
“Kuvendi sot e shprehu vullnetin e tij. Tani është radha që Qeveria ta sjellë në Kuvend Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, që ai të votohet pa vonesë. Deklarata është zotim. Ligji është veprim. T’i jetësojmë të dyjat pa vonesa. Sot u pa që është e mundur. UÇK-ja të na bashkojë”, ka shkruar Çitaku./Klankosova.tv