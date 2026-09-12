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Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, e ka cilësuar tubimin si një dëshmi të unitetit të qytetarëve dhe ka thënë se katër ish-krerët e UÇK-së sot morën “verdiktin e popullit të tyre”.
Përmes një postimi, ajo e ka përshkruar Prishtinën si të “ngritur në këmbë”, duke theksuar pjesëmarrjen e qytetarëve të të gjitha moshave në tubimin e sotëm, transmeton Klankosova.tv.
“Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi sot morën verdiktin e popullit të tyre. Të pafajshëm!”, ka shkruar ajo.