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Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka shkruar lidhur me protestat në Kosovë në mbështetje të UÇK-së dhe ish-krerëve të saj që janë dënuar 81 vjet në tërësi nga Gjykata Speciale në Hagë.
Ajo i ka cilësuar të rinjtë që janë prezent në protesta, si “fëmijët e lirisë”, duke thënë se ata janë rritur me dinjitetin që ua ka dhënë liria dhe shteti dhe se sot nuk pranojnë që historia e Kosovës të nëpërkëmbet, transmeotn Klankosova.tv.
Çitaku ne rrjetin social Facebook, ka shkruar se të rinjtë nuk po dalin në protesta për parti politike, por për UÇK-në dhe lirinë.
Postimi i plotë:
Dhimbja përballë marrëzisë dhe padrejtësisë në Gjykatën Speciale ka shkaktuar revoltë në Kosovë.
E më e bukura është se kësaj revolte po i prijnë të rinjtë.
Fëmijët e lirisë.
Fëmijë të rritur me dinjitetin që ta jep liria dhe shteti. Me ëndrra të mëdha e të bukura. Fëmijë që sot janë bërë të rritur dhe që nuk pranojnë që historia e këtij vendi të nëpërkëmbet.
Fëmijë pa ngarkesa ideologjike e partiake. Nuk dalin për parti. Dalin për UÇK-në. Dalin për liri.
Fëmijët e lirisë, të pakontaminuar nga rrëfimet e fabrikuara për UÇK-në.
Ata veprën e UÇK-së nuk e njohin vetëm nga librat apo nga tregimet tona. Ata e jetojnë çdo ditë. E jetojnë në lirinë e tyre, në mundësitë e tyre, në të drejtën për të ëndërruar, për të folur, për të protestuar e për ta ndërtuar jetën e tyre në një shtet të lirë.
Ata nuk e mbajnë mend Kosovën pa liri. Sepse kanë lindur në të.
Dhe pikërisht për këtë, sot po e mbrojnë atë me zërin e tyre.
Faleminderit nga zemra.
Mbrapa na keni.