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Ushtruesja e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka kujtuar heroin e Kosovës, Zahir Pajaziti, në 64-vjetorin e lindjes së tij.
Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka thënë se shtatorja e Pajazitit i jep frymëzim dhe shpresë, duke vlerësuar qëndrimin e tij prej një njeriu të vendosur dhe sypatrembur.
Ajo ka theksuar se pavarësisht viteve që kalojnë, Zahiri mbetet përherë i ri në kujtesën e popullit, si një ndër luftëtarët e parë të lirisë.
“Sepse heronjtë nuk vdesin kurrë. Ata kanë vetëm ditëlindje”, ka shkruar Çitaku, duke i uruar 64-vjetorin e lindjes heroit Zahir Pajaziti.