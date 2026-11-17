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Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve, në procesin për pengim të drejtësisë.
Përmes një reagimi, Çitaku e ka cilësuar vendimin si “të turpshëm” dhe “të papranueshëm”, duke shprehur shqetësime për paanshmërinë dhe administrimin e drejtësisë nga kjo gjykatë.
Ajo ka thënë se kontestimet procedurale, proceset e njëpasnjëshme dhe zvarritjet shumëvjeçare kanë shtuar pikëpyetjet për punën e Gjykatës Speciale, njofton Klankosova.tv.
“Drejtësia nuk mund të ketë dy standarde: një për ata që gjykohen dhe një tjetër për ata që gjykojnë”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka paralajmëruar se, sipas saj, padrejtësisë do t’i përgjigjen me qëndresë, mobilizim dhe veprime konkrete politike, juridike e diplomatike.
Në reagimin e saj, Çitaku ka theksuar gjithashtu se lufta e UÇK-së për liri ishte e drejtë dhe se sakrifica e popullit të Kosovës për çlirim nuk mund të njolloset.
“Me çlirimtarët, deri në liri!”, ka përfunduar ajo.