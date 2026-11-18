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Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, është takuar të martën me Presidenten e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, së bashku me grupin punues për mbrojtjen e çlirimtarëve në fazën e apelit në Hagë.
Pas takimit, Çitaku e falënderoi Presidenten për mbështetjen dhe gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet e përbashkëta për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Ajo theksoi se tash është koha që uniteti politik dhe institucional të dëshmohet përmes veprimeve konkrete.
“Është koha që unitetin politik e institucional ta dëshmojmë me veprime dhe mbështetje konkrete për mbrojtjen e çlirimtarëve në apel”, shkroi Çitaku.
Ajo riafirmoi përkushtimin për të qëndruar pranë tyre në betejën për drejtësi dhe për të mbrojtur të vërtetën për luftën e UÇK-së.
“Deri në kthimin e tyre të lirë në atdhe!”, përfundoi Çitaku.