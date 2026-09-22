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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar pas pjesëmarrjes masive të qytetarëve dhe rinisë në sheshet e Prishtinës në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi, Çitaku ka shprehur mirënjohje të veçantë për të rinjtë që po mbushin sheshin, duke theksuar se kjo energji u jep forcë çlirimtarëve që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Nuk ka si Kosova. Nuk ka si kjo rini. Jo vetëm që po i mbush sheshet, por po na i mbush edhe zemrat me shpresë, e po u jep forcë çlirimtarëve tanë në Hagë. Bashkë me ju, deri në liri”, ka shkruar Çitaku.