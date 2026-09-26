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Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar përmes një mesazhi të shkurtër e të fuqishëm në rrjetet sociale.
Çitaku ka theksuar përkushtimin dhe nderimin e përhershëm ndaj vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Sonte e çdo ditë e çdo natë UÇK", ka shkruar sekretarja e PDK-së në postimin e saj.
Kujtojmë që sonte është mbajtur edhe nata e 11-të e protestës në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku mijëra qytetarë vërshuan sheshin me pankartë të ndryshme dhe me flamujt kuq e zinjë si dhe me flamuj të emblemës së UÇK-së.