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U.D. kryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku dhe ish-kreu i saj, Bedri Hamza, kanë zhvilluar një takim mëngjesin e sotëm me kryeministrin Albin Kurti.
Pas takimit, ku u fol për Ligjin për Specialen, Çitaku foli shkurt për mediat.
“Nuk kemi asnjë dallim në përmbajtje, i kemi vetëm në procedurë. Diskutohet vazhdojnë, ju njoftoj më vonë”, tha U.D. e kryetares së PDK-së.
E pyetur nga gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi, nëse Ligji për Specialen do të dalë për votim sot në Kuvend, Çitaku u përgjigj shkurt: “Po besoj që po”. /Klankosova.tv