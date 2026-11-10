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Ushtruesja e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka hedhur kritika ndaj aktgjykimit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së, duke vënë në pikëpyetje trajtimin e materialeve të paraqitura në procesin gjyqësor.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Çitaku deklaroi se nga gjithsej 2,040 faqe të aktgjykimit, vetëm në dy paragrafë, sipas saj, u referohet provave dhe dëshmitarëve të mbrojtjes.
“Nga 2040 faqe aktgjykim, vetëm në dy paragrafë aktgjykimi i referohet provave ose dëshmitarëve të mbrojtjes. Imagjinojeni, kjo Gjykatë ka pranuar 2536 prova dhe dëshmi (nga shteti serb, nga prokuroria e Serbisë, nga Sherbimet Sekrete Serbe, Ministria e Drejtësisë së Serbisë), në ndërkohë që i ka cilësuar si të papranueshme dëshmitë dhe provat e ofruara nga Komandanti i NATO-s, nga diplomatë e ushtarakë evropianë e amerikanë...”, tha mes tjerash Çitaku.