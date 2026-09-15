Lajmet e fundit
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka publikuar një mesazh, ku ka përshkruar atmosferën dhe mbështetjen e qytetarëve për ish-pjesëtarët e UÇK-së në Hagë.
Ajo ka shkruar se rrugëve të Hagës ka takuar të rinj e të reja, të moshuar, gra e fëmijë, të cilët ishin të veshur me simbolet e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Në fytyrat e tyre sheh gjithçka njëkohësisht: buzëqeshje, frikë, ankth, shpresë e besim. Një pritje e madhe. Një peshë që ndihet në ajër. Por mbi të gjitha, besim në drejtësi”, ka shkruar Çitaku.
Në fund të postimit, ajo ka përcjellë një mesazh për ish-pjesëtarët e UÇK-së.
“Kosova ju pret, çlirimtarë”, ka shkruar Çitaku.