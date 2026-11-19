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Ushtruesja e Detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, ka theksuar se ka marrëveshje për votimin e ndryshimeve të Ligjit për Specialen.
E pyetur nga gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani, teksa Çitaku po hynte në sallën e seancave plenare të Kuvendit, se a ka marrëveshje për votimin e ndryshimeve në Ligjin për Specialen, deputetja e PDK-së tha: “Ka marrëveshje”.
Njëjtë u shpreh edhe deputeti tjetër i PDK-së, Përparim Gruda. “Do të kemi” ligj sot, tha ai para gazetarëve.
Marrëveshja i referohet dakordimit mes PDK-së dhe LVV-së që ndryshimet në Ligjin për Specialen të votohen në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës.