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Deputetja e PDK-së, njëherësh anëtare e grupit punues qeveritar për hartimin e strategjisë shtetërore për apelimin e aktgjykimit në Hagë, ka thënë se disa marrëveshje veçse janë arritur.
Vlora Çitaku, këto komente i bëri pas përfundimit të takimit, i cili nisi nga ora 10:00 në ndërtesën e Qeverisë.
“Disa [marrëveshje janë arritur], por jo për publik”, u shpreh shkurtimisht ajo.
Çitaku tha se janë dakorduar për konfidencialitet të këtij grupi, por shtoi se “këtij grupi duhet t’i flasë puna, e jo deklaratat”. /Klankosova.tv