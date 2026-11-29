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Ushtruesja e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka kërkuar nga Gjykata Speciale të sqarojë se si i verifikoi rreth 2.356 dokumente të ardhura nga Serbia, të cilat, sipas saj, u pranuan si prova në procesin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Duke reaguar ndaj komunikatës së Speciales për kushtet e paraburgimit, Çitaku kritikoi gjykatën për atë që e cilësoi si zhvlerësim të dëshmive të zyrtarëve të lartë të NATO-s, SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe OKB-së në aktgjykimin e 16 shtatorit.
“E morëm vesh, Speciale, sa herë në ditë shtrohet sofra në Hagë. Tani na tregoni si u gatua kjo padrejtësi”, ka shkruar Çitaku.
Ajo vuri në pikëpyetje edhe mundësinë që pati mbrojtja për t’i kundërshtuar provat. Sipas saj, në proces u pranuan 164 deklarata me shkrim pa iu dhënë mbrojtjes mundësia t’i merrte në pyetje personat që i kishin dhënë, ndërsa rreth 2.000 prova u pranuan pasi prokuroria kishte përfunduar paraqitjen e rastit të saj.
Çitaku kritikoi edhe vendimin për të mos e lejuar Hashim Thaçin të merrte pjesë në varrimin e babait të tij, duke iu referuar njoftimit të gjykatës se të paraburgosurit kanë dhjetë ditë vizitash në muaj.
“Sa ditë i duhen një djali për të marrë pjesë në varrimin e të atit? Vetëm një. Pikërisht atë ditë ia mohuat”, ka shkruar ajo.
Duke përmendur vendimet në apel në rastet e Pjetër Shalës dhe Salih Mustafës, Çitaku e cilësoi të domosdoshme një analizë të pavarur të aktgjykimit të 16 shtatorit. Ajo tha se do të vazhdojë angazhimi për miratimin e ligjit që PDK-ja e ka propozuar për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së, për zbatimin e strategjisë shtetërore për apel dhe për lobim ndërkombëtar.
“Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë që e vërteta të triumfojë në apel”, ka shkruar Çitaku.