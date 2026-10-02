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Sekretarja dhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, i është kundërpërgjigjur Albulena Haxhiut, pas deklaratës së saj se zgjedhja e presidentit është më e rëndësishme sesa votimi i ndryshimeve të Ligjit për Dhomat e Specializuara.
“UÇK-ja është mbi çdo temë e çdo prioritet!”, ka shkruar Çitaku, duke theksuar se prioritetet i përcakton populli.
“Dhe populli ka 17 ditë në rrugë për një arsye: UÇK-në”, ka shtuar ajo.
Çitaku ka kërkuar që institucionet ta dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe që ligji të sillet në Kuvend e të votohet pa vonesë.
“Mos bëni politikë. Merrni, për një herë të vetme, vendime në interes të shtetit!”, ka deklaruar ajo./Klankosova.tv