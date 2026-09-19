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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka kërkuar publikimin e plotë dhe pa redaktime të aktgjykimit mbi të cilin janë dënuar katër ish-pjesëtarë të UÇK-së.
Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka kritikuar mosbërjen publike të plotë të aktgjykimit, duke kërkuar që dokumenti të publikohet “të plotë, pikë e presje”, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk mundesh me i dënu çlirimtarët në emër të popullit, e pastaj mos me e publiku të plotë, pa asnjë redaktim, aktgjykimin mbi të cilin i ke dënuar”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka thënë se publikimi i plotë do t’i mundësonte publikut të shohë faktet dhe dëshmitë mbi të cilat është bazuar vendimi.
“Le ta shohë populli se mbi çfarë ‘faktesh’ e ‘dëshmish’ është ndërtuar një vendim i tillë ndaj katër burrave që rastësisht janë gjallë, sepse kur e kanë veshur uniformën me tri shkronjat e arta, më afër se këmishën në trup e kanë pasë vdekjen”, ka shkruar ajo.
Në fund, Çitaku e ka përsëritur kërkesën për publikimin e dokumentit pa redaktime: “Publikojeni të plotë. Pa redaktime.”