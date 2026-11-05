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Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, ka kërkuar angazhim të përbashkët shtetëror në mbrojtje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, në një postim me rastin e gjashtëvjetorit të shkuarjes së tyre në Hagë.
Çitaku e ka cilësuar thellësisht të padrejtë dhe krejtësisht të papranueshëm aktgjykimin e shkallës së parë, i cili, sipas postimit të saj, përmban gjithsej 81 vjet burgim. Ajo ka theksuar se PDK-ja e kundërshton fuqishëm këtë vendim, duke vlerësuar se bie ndesh me provat, standardet e një gjykimi të drejtë dhe të vërtetën historike të luftës çlirimtare.
“Në këtë proces nuk janë vënë në pikëpyetje vetëm katër çlirimtarë. Është vënë në pikëpyetje vetë historia e UÇK-së dhe rruga e Kosovës drejt lirisë e pavarësisë”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka theksuar se historia e Kosovës nuk fillon në sallat e gjyqit në Hagë dhe nuk mund të rishkruhet nga një aktgjykim. Sipas saj, liria dhe pavarësia e vendit janë rezultat i sakrificës së popullit, luftës së UÇK-së dhe mbështetjes vendimtare të ShBA-së, vendeve evropiane dhe NATO-s.
Çitaku ka nënvizuar rëndësinë e angazhimit institucional përtej dallimeve partiake për hartimin e Strategjisë Shtetërore për procesin e apelit, forcimin e mbrojtjes juridike, sigurimin e mbështetjes financiare dhe intensifikimin e angazhimit diplomatik.
Ajo ka bërë të ditur se paralelisht po punohet për plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, me synimin që të krijohet mbështetje më e plotë dhe më e qëndrueshme juridike për çlirimtarët.
“Nuk kërkojmë privilegje. Kërkojmë drejtësi! Dhe nuk do të lejojmë që një aktgjykim ta shtrembërojë historinë e një populli që luftoi për liri”, është shprehur ajo.
Në përmbyllje, Çitaku ka theksuar se Republika e Kosovës ka detyrim të qëndrojë pranë çlirimtarëve të saj.
“Çlirimtarë, ju mbahuni të fortë! Ne nuk do t’ju lëmë kurrë vetëm! As sot. As nesër. Asnjëherë”. /Klankosova.tv