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Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka bërë thirrje për mobilizim dhe angazhim të vazhdueshëm në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Çitaku ka theksuar se angazhimi do të vazhdojë edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës, duke bërë thirrje për pjesëmarrje në vazhdimin e protestës për çlirimtarët, transmeton Klankosova.tv.
“Edhe sonte, edhe nesër. Ditë e natë. Në këmbë për Kosovën. Për historinë dhe të ardhmen tonë”, ka shkruar Çitaku.
Sot do të mbahet nata e shtatë e protestës në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.