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Gazetarja Ardiana Thaçi ka thënë se praktikat e zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit nuk kanë ndryshuar deri rishtazi.
Në “Speciale” të Klan Kosova, ajo tha se të gjitha partitë politike e kanë nga një datë të preferuar për të shkuar në zgjedhje.
“Mendoj që zotëri Kurti ka nevojë për një kohë shtesë. Ndonëse mendoj se krejt kjo që po ndodhë sot ka të bëjë me një cirk politik, ku asnjëra prej partive politike nuk janë të sinqerta, pikërisht se të gjitha po duan zgjedhjen, por secila e kanë kohën e tyre të preferuar për këtë proces. PDK normalisht që e pret 16 shtatorin për të pritur se çfarë po ndodhë në Hagë. Zotëri Kurti do të duhej ta shtyjë këtë çështje deri kah mesi i tetorit, në mënyrë që të ketë 1 muaj afat Gjykata Kushtetuese për të vendosur për këtë që po ndodhë sot”, deklaroi gazetarja Thaçi.
Ajo tha se ajo që po ndodhë sot është jashtë Kushtetutës dhe shtoi se “nuk mund të kemi institucione të cilat ndërtohen mbi shkeljen e bazamentit kryesor të shtetësisë së Kosovës, që është Kushtetuta”.
Sipas gazetares Thaçi, “kjo është një lojë për të krijuar një kusht vetëm për ta çuar në Kushtetuese”.