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Eksperti i teknologjisë, Çelik Nimani, në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ka diskutuar për profesionet që mund të zëvendësohen ose të reduktohen si pasojë e automatizimit dhe përdorimit të robotëve.
Nimani ka theksuar se disa sektorë tashmë po përballen me ndryshime të mëdha, veçanërisht prodhimi industrial, ku puna fizike po zëvendësohet gjithnjë e më shumë nga makineritë dhe sistemet e automatizuara.
“Ka shumë profesione që nuk janë t'u ekzistu edhe po duhet me u zëvendësu. E përmendëm prodhimin industrial për shkak se njerëzit nuk dojnë me e bo atë punë më”, ka deklaruar Nimani.
Ai ka përmendur edhe profesionin e pastruesit si një fushë ku vërehet mungesë e fuqisë punëtore dhe ku automatizimi mund të luajë rol gjithnjë e më të madh.
Sipas tij, puna e pastrimit po përballet me vështirësi në gjetjen e punëtorëve, si në nivel global, ashtu edhe në Kosovë.
“Ka profesione që janë t'u u reduktu, shembull pastrimi. Puna e pastruesit është krizë globale edhe në Kosovë. Kjo tregon që është punë që njerëzit s'po dojnë me e bo ma”, ka thënë ai.
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