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Ndryshimet e herëpashershme të ciklit menstrual nuk janë të pazakonta. Megjithatë, nëse gjakderdhja shfaqet dy herë brenda një muaji dhe kjo përsëritet, mund të jetë shenjë e një çrregullimi që kërkon vlerësim mjekësor.
Cikli menstrual nuk është domosdoshmërisht identik çdo muaj. Te disa gra ai mund të jetë natyrshëm më i shkurtër, ndërsa te të tjera mund të ndryshojë herë pas here nën ndikimin e hormoneve, stresit, moshës ose gjendjes shëndetësore.
1. Cikël menstrual më i shkurtër
Një nga shkaqet më të thjeshta është shkurtimi i përkohshëm i ciklit. Nëse kjo ndodh vetëm një herë dhe më pas cikli rikthehet në ritmin e zakonshëm, zakonisht nuk ka arsye për shqetësim.
2. Mosha e re dhe fillimi i menstruacioneve
Ciklet e parregullta janë shumë të zakonshme gjatë viteve të para pas menstruacionit të parë.
Gjatë pubertetit, sistemi hormonal ende po stabilizohet, ndaj cikli mund të jetë herë më i shkurtër e herë më i gjatë. Për këtë arsye, disa vajza mund të kenë menstruacione dy herë brenda një muaji.
3. Endometrioza
Endometrioza është një gjendje në të cilën ind i ngjashëm me shtresën që vesh pjesën e brendshme të mitrës zhvillohet jashtë saj.
Ajo mund të shkaktojë dhimbje në pjesën e poshtme të barkut, dhimbje të legenit, menstruacione të dhimbshme, dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale dhe gjakderdhje të parregullta.
Në disa raste, gjakderdhja mund të shfaqet në një moment të pazakontë të ciklit dhe të perceptohet si një menstruacion i dytë.
4. Perimenopauza
Perimenopauza është periudha që i paraprin menopauzës dhe shoqërohet me ndryshime të ndjeshme hormonale.
Gjatë kësaj kohe ciklet mund të bëhen më të shkurtra ose më të gjata, menstruacionet mund të vijnë më shpesh ose të mungojnë për disa muaj dhe sasia e gjakderdhjes mund të ndryshojë.
Te disa gra, këto ndryshime nisin vite para menopauzës. Menopauza konsiderohet e arritur kur kanë kaluar 12 muaj radhazi pa menstruacione.
5. Çrregullimet e gjëndrës tiroide
Gjëndra tiroide ndikon në shumë procese të organizmit, përfshirë edhe funksionimin e sistemit riprodhues.
Si hipotiroidizmi, kur prodhohen shumë pak hormone të tiroides, ashtu edhe hipertiroidizmi, kur prodhohen tepër, mund të ndikojnë në rregullsinë e ciklit.
Hipotiroidizmi mund të shoqërohet me lodhje, ndjeshmëri ndaj të ftohtit, kapsllëk, shtim në peshë dhe menstruacione më të bollshme.
Hipertiroidizmi, në anën tjetër, mund të shkaktojë ndjeshmëri ndaj nxehtësisë, rrahje të shpejta të zemrës, nervozizëm, probleme me gjumin, jashtëqitje më të shpeshta dhe humbje në peshë.
6. Miomat e mitrës
Miomat janë formacione beninje që zhvillohen në mitër dhe zakonisht nuk janë kancerogjene.
Megjithatë, ato mund të shkaktojnë menstruacione të bollshme ose të zgjatura, gjakderdhje ndërmjet cikleve, ndjenjë presioni në legen, urinim të shpeshtë, dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës dhe dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale.
Nëse dyshohet për mioma, mjeku mund të rekomandojë ekzaminim gjinekologjik dhe ultrazë.
Kur duhet të konsultoheni me mjekun?
Një episod i vetëm i menstruacioneve dy herë brenda një muaji nuk është domosdoshmërisht shenjë e një problemi.
Megjithatë, kontrolli gjinekologjik është i këshillueshëm nëse gjakderdhja përsëritet, bëhet shumë e bollshme, zgjat më shumë se zakonisht ose shoqërohet me dhimbje të forta.