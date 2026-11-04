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Samuel Chukwueze ka kaluar me sukses operacionin në Londër, pas lëndimit të rëndë që pësoi në ijën e majtë. AC Milan ka konfirmuar zyrtarisht se ndërhyrja kirurgjikale ka përfunduar me sukses.
Sulmuesi nigerian iu nënshtrua operacionit për të trajtuar këputjen e tendinit të muskulit tensor fasciae latae në ijën e majtë. Ndërhyrja u krye nga profesori Ernest Schilders, në prani të mjekut të Milanit, Stefano Mazzoni.
Chukwueze do të rikthehet gjatë ditës së sotme në Itali, ku do të nisë menjëherë procesin e rehabilitimit nën mbikëqyrjen e stafit mjekësor.
Sipas raportimeve të mediave italiane, rikthimi i tij në fushat e blerta pritet të marrë rreth tre muaj, megjithëse klubi ende nuk ka dhënë një datë zyrtare për rikthimin në aktivitet./Klankosova.tv