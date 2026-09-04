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Trajneri i Interit, Cristian Chivu, ka folur para supersfidës ndaj Napolit, duke vlerësuar kundërshtarin dhe trajnerin Massimiliano Allegri.
“Allegri e ka shkruar historinë e tij. Ka njerëz që e kritikojnë, por ai ka fituar gjashtë tituj kampion. Nuk kam nevojë të kujtoj se sezonin e kaluar nuk e munda asnjëherë. Për fat, në fund ne e fituam titullin”, deklaroi Chivu.
Trajneri rumun theksoi se Interi kërkon të reagojë pas humbjes së fundit ndaj Napolit: “Duam të hakmerremi për atë humbje. Napoli është një skuadër e fortë, por ne duam të ruajmë identitetin tonë dhe dëshirën për të qenë dominues.”
Chivu shtoi se Interi nuk është ende në 100% të formës, por dy fitoret e para të sezonit i kanë dhënë skuadrës besim.
Superndeshja Inter-Napoli transmetohet ekskluzivisht ne ArtMotion te shtunen ne ora 18.00