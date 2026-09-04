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Federico Chiesa është lënë jashtë listës së Liverpoolit për fazën e Champions League për sezonin 2026/27.
Italiani, i cili aktualisht po rikuperohet nga një dëmtim muskulor, nuk është përfshirë në listë së bashku me Wataru Endon, transmeton Klankosova.tv.
Liverpooli ka dorëzuar listën për garën evropiane, ndërsa ndeshjen e parë do ta zhvillojë më 9 shtator ndaj Atletico Madridit në Anfield.
Chiesa mund të rikthehet në listë vetëm në rast të ndonjë ndryshimi të lejuar nga rregullat e UEFA-s.