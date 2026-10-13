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Luis Enrique kishte tentuar ta transferonte Rayan Cherkin te PSG-ja në verën e vitit 2024, duke e parë si një lojtar që mund të përshtatej në rolin e sulmuesit të rremë.
Për francezin, parisienët kishin arritur marrëveshje me Lyonin për rreth 15 milionë euro.
Megjithatë, dyshimet e lojtarit dhe interesimi i Borussia Dortmundit prishën marrëveshjen.
Cherki përfundoi te Manchester City dhe këtë të mërkurë do të përballet me PSG-në e Luis Enriques në Ligën e Kampionëve./Klankosova.tv