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Emiliano Martinez tanimë zyrtarisht është portier i skuadrës angleze, Chelsea.
Portieri argjentinas ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me “Blutë”, ku do të jetë përforcim i rëndësishëm në portë dhe do të ribashkohet me bashkëkombësin e tij, Enzo Fernandez, transmeton Klankosova.tv.
The iconic 2️⃣6️⃣— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026
Martinez është larguar nga Aston Villa pas një periudhe të suksesshme, gjatë së cilës regjistroi 256 paraqitje dhe fitoi trofeun e Europa League sezonin e kaluar.