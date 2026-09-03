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Chelsea po përgatitet të paraqesë një ofertë zyrtare prej 100 milionë eurosh në muajin janar për mesfushorin e Atletico Madrid, Pablo Barrios.
Trajneri Xabi Alonso e ka kërkuar 23-vjeçarin si prioritet absolut për mesfushën pas largimit të Enzo Fernandezi.
Megjithatë, klubi spanjoll nuk ka ndërmend ta lëshojë lehtë lojtarin, i cili ka një kontratë afatgjatë deri në vitin 2030 dhe një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh.
Kjo lëvizje premton të jetë një nga telenovelat më interesante të merkatos së dimrit, duke parë qëndrimin e fortë të Atleticos kundrejt interesimit të londinezëve.