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Chelsea ka shënuar fitore 2-0 ndaj Evertonit në Premier Ligë, falë dy golave të Pedro Netos në pjesën e dytë të ndeshjes.
Neto zhbllokoi rezultatin në minutën e 46-të, pas një pasimi brenda zonës së rreptësisë, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të portës.
Evertoni tentoi të rikthehej në lojë, por portieri i Chelseat, Emiliano Martinez, bëri disa pritje të rëndësishme, përfshirë një goditje me kokë të Thierno Barryt.
Në minutën e 90-të, Neto shënoi golin e dytë, duke përfituar nga topi i kthyer brenda zonës dhe duke vulosur fitoren e skuadrës londineze.
Pavarësisht 11 minutave shtesë dhe përpjekjeve të Evertonit, Chelsea ruajti epërsinë deri në vërshëllimën përfundimtare.