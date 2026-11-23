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Xabi Alonso vazhdon të ketë besimin e drejtuesve të Chelseat, pavarësisht rezultateve jo bindëse në fillim të aventurës së tij.
Trajneri spanjoll, i cili më parë drejtoi Real Madridin, vazhdon të ketë mbështetjen e pronarëve të klubit londinez.
Sipas raportimit të The Telegraph, drejtuesit e Chelseat besojnë se Alonso ka nevojë për kohë për të vendosur idetë e tij dhe për ta kthyer skuadrën në rrugën e duhur.
Brenda klubit, spanjolli vlerësohet për inteligjencën dhe përkushtimin e tij në punë.
Drejtuesit besojnë se ai ka aftësinë për të zgjidhur problemet e skuadrës, për të mësuar nga gabimet dhe për ta çuar Chelsean përpara, ndaj për momentin nuk ka arsye për të vënë në diskutim vazhdimësinë e tij./Klankosova.tv.