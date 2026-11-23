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Chelsea është e gatshme të lejojë largimin e Marco Palestras, pasi trajneri Xabi Alonso ka një tjetër objektiv në listën e përforcimeve.
Sipas mediumit spanjoll El Nacional, Alonso dëshiron ta transferojë mbrojtësin e Barcelonës, Jules Koundé, dhe drejtuesit e klubit londinez janë të gatshëm të hapin rrugën për largimin e talentit italian.
Ndërkohë, Palestra ka zgjuar interesimin e disa klubeve të mëdha italiane.
Juventus, Milan dhe Napoli po e monitorojnë situatën e tij dhe janë të interesuara për ta transferuar në rast se ai bëhet i disponueshëm në tregun e transferimeve./Klankosova.tv.