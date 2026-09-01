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Chelsea ka gjetur zëvendësuesin e Enzo Fernandezit, i cili sot iu bashkua Manchester Cityt për rreth 140 milionë euro.
Sipas gazetarit të njohur të transferimeve, Fabrizio Romano, Chelsea ka arritur marrëveshje me mesfushorin senegalez Lamine Camara, transmeton Klankosova.tv.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea agree deal in principle to sign Lamine Camara from AS Monaco, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Fee worth €55m and authorization to travel for medical.
Initial agreement done now running in order to complete medical and formal steps in time. pic.twitter.com/DuCBSuZBiN
23-vjeçari aktualisht është pjesë e Monacos dhe pritet t’i bashkohet “Bluve të Londrës” për rreth 55 milionë euro.
Camara konsiderohet një nga mesfushorët premtues të futbollit evropian dhe tani pritet të nisë një kapitull të ri në Premier League.