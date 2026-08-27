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Chelsea ka arritur marrëveshje verbale me Aston Villan për transferimin e portierit argjentinas Emiliano Martinez.
Sipas raportimeve, dy klubet kanë rënë dakord për një transferim të përhershëm, me shumën e marrëveshjes që kap vlerën e 7.5 milionë funteve.
Martínez kishte dhënë miratimin e tij për transferimin te Chelsea të mërkurën, ndërsa tashmë është arritur edhe marrëveshja mes klubeve për kushtet e operacionit.
Portieri argjentinas pritet të largohet nga Aston Villa për t’iu bashkuar Chelseas, në një lëvizje që do të forcojë konkurrencën për vendin e titullarit në portën e londinezëve.