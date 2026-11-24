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Champions League rikthehet me ndeshjet e xhiros së pestë, ku sonte në program janë nëntë përballje interesante. Në fushë zbresin skuadra të mëdha evropiane, ndërsa gara për një vend në mesin e 24 më të mirave vazhdon të bëhet gjithnjë e më interesante.
Bodo/Glimt – LASK (18:45)
Bodo/Glimt kërkon fitoren për t'u larguar nga pjesa e poshtme e tabelës, pasi pas katër ndeshjeve ka katër pikë dhe renditet i 25-ti. LASK vjen në këtë takim me gjashtë pikë dhe synon të bëjë një tjetër hap drejt fazës së eliminimit direkt.
Galatasaray – Aston Villa (18:45)
Galatasaray, që renditet në vendin e 18-të me gjashtë pikë, synon të shfrytëzojë faktorin vendas përballë një kundërshtari shumë të fortë. Aston Villa është në vendin e gjashtë me nëntë pikë dhe kërkon të vazhdojë rrugëtimin pozitiv në këtë edicion.
Arsenal – Borussia Dortmund (21:00)
Një nga përballjet më të mëdha të mbrëmjes zhvillohet në Londër. Arsenali renditet i treti me dhjetë pikë dhe ende nuk njeh humbje, ndërsa Dortmundi është i 12-ti me nëntë pikë dhe synon të marrë një rezultat pozitiv në udhëtim.
Como – AEK Athinë (21:00)
Como po zhvillon një edicion fantastik dhe renditet në vendin e katërt me nëntë pikë, duke qenë një nga surprizat më të mëdha të garës. Italianët kërkojnë të vazhdojnë formën e mirë përballë AEK-ut, që ka vetëm tri pikë dhe renditet në vendin e 29-të.
Feyenoord – Porto (21:00)
Dy skuadra me histori të madhe evropiane përballen në një takim ku pikët janë të domosdoshme. Feyenoord dhe Porto kanë nga tri pikë pas katër ndeshjeve, prandaj fitorja do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për të dyja skuadrat.
Manchester City – Napoli (21:00)
Një tjetër superndeshje e kësaj mbrëmjeje zhvillohet në Manchester. City renditet i shtati me nëntë pikë dhe synon të vazhdojë garën në mesin e skuadrave më të mira, ndërsa Napoli ka vetëm tri pikë dhe ka nevojë urgjente për rezultat pozitiv.
RB Leipzig – Lens (21:00)
Leipzigu dhe Lensi përballen në një duel ku të dyja skuadrat kanë nevojë për pikë. Gjermanët renditen në vendin e 29-të, ndërsa francezët në vendin e 33-të, me nga tri pikë të grumbulluara deri më tani.
Real Madrid – PSV (21:00)
Real Madridi është në mesin e dy skuadrave të vetme me pikë të plota, pasi ka fituar të katër ndeshjet dhe grumbullon 12 pikë në vendin e dytë. PSV-ja renditet e 24-ta me katër pikë dhe synon të befasojë gjigantin madrilen në këtë udhëtim.
Slovan Bratislava – Betis (21:00)
Betisi udhëton në Bratislavë me synimin për të vazhduar ngjitjen në tabelë. Spanjollët renditen në vendin e 11-të me nëntë pikë, ndërsa Slovan Bratislava është skuadra e fundit në klasifikim, pa asnjë pikë pas katër xhirove.
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