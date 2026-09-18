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Juristja Anita Shabani, në emisionin “Kosova Today”, ka deklaruar se pas vendimit dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, sipas saj, e vetmja gjë e mirë që po ndodhë në Kosovë janë protestat.
Ajo shtoi se është e pakuptimtë që Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk është mbledhur ende, duke thënë se çfarë urgjence tjetër kombëtare duhej të ndodhte për t’i angazhuar deputetët, transmeton Klankosova.tv.
“Aktualisht e vetmja gjë e mirë që është duke ndodhur në Kosovë, janë protestat masive që po mbahen. Ne aktualisht kemi një Kuvend, i cili që dy ditë nga vendimi i marrë që nuk janë mbledhur, pra çfarë urgjence tjetër kombëtare do duhej të ekzistonte që Kuvendi me u mbledh dhe me leshu një rezolutë apo qëndrim karshi këtij vendimi”, u shpreh Shabani.