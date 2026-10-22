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A e keni menduar ndonjëherë pse një fëmijë ka hundën e babait, sytë e nënës, por një personalitet që nuk i ngjan asnjërit prej prindërve?
Apo nga kush e ka trashëguar inteligjencën, tendencën për të shtuar në peshë apo problemet e përqendrimit? Ka shumë teori të njohura rreth trashëgimisë, por gjenetika tregon se gjërat janë shumë më komplekse nga sa duken në shikim të parë.
Shpesh dëgjohet se fëmijët trashëgojnë inteligjencën nga nëna e tyre dhe një tendencë për të shtuar në peshë nga babai i tyre.
Megjithatë, pretendime të tilla nuk janë konfirmuar shkencërisht si rregulla të përgjithshme. Shumica e tipareve janë rezultat i veprimit të gjeneve të shumta që marrim nga të dy prindërit, por edhe ndikimit të mjedisit, edukimit dhe stilit të jetës, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Nga kush e trashëgojmë një tendencë për të shtuar në peshë?
Pesha e trupit ndikohet nga gjenetika, dieta, aktiviteti fizik, gjumi dhe shumë faktorë të tjerë. Ekzistojnë lloje të ndryshme të indit dhjamor në trupin e njeriut, duke përfshirë dhjamin e bardhë dhe kafe. E bardha shërben kryesisht për të ruajtur energjinë, ndërsa kafeja merr pjesë në prodhimin e nxehtësisë dhe rregullimin e temperaturës së trupit.
Ndonjëherë pretendohet se ne trashëgojmë yndyrën kafe, ose të ashtuquajturën yndyrë të mirë, nga nëna jonë dhe të bardhën nga babai ynë. Megjithatë, nuk ka një rregull të thjeshtë që do të konfirmonte një ndarje të tillë.
Gjenet e të dy prindërve mund të ndikojnë në metabolizmin, oreksin dhe shpërndarjen e yndyrës.
A është e vërtetë që ne trashëgojmë inteligjencën nga nëna jonë?
Një nga mitet më të përhapura rreth gjenetikës është pretendimi se fëmijët trashëgojnë inteligjencën kryesisht nga nëna e tyre. Kjo ide shpesh shoqërohet me faktin se disa gjene të rëndësishme për zhvillimin e trurit ndodhen në kromozomin X.
Megjithatë, inteligjenca është një tipar kompleks i ndikuar nga një numër i madh gjenesh të shpërndara në kromozome të ndryshme. Një fëmijë i trashëgon ato nga të dy prindërit, jo vetëm nga nëna.
Probleme me përqendrimin dhe vëmendjen
Gjenetika gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në aftësinë për të ruajtur vëmendjen. Për shembull, çrregullimi i hiperaktivitetit dhe mungesës së vëmendjes (ADHD) ka një komponent të fortë trashëgues, por nuk ka një gjen të vetëm që përcakton nëse një fëmijë do ta zhvillojë atë.
Disa faktorë gjenetikë dhe të tjerë biologjikë janë të përfshirë në zhvillimin e tij. Hulumtimet studiojnë gjenet që lidhen me punën e neurotransmetuesve, përfshirë dopaminën, e cila është e përfshirë në rregullimin e vëmendjes dhe motivimit.
Kush ndikon në fillimin e pubertetit?
Mosha në të cilën një fëmijë hyn në pubertet është gjithashtu pjesërisht e trashëgueshme. Nëse prindërit hynë në pubertet më herët ose më vonë, ekziston mundësia që fëmija i tyre të ketë një model të ngjashëm zhvillimi.
Shkencëtarët kanë zbuluar se disa gjene, efekti i të cilit prind trashëgohet, mund të ndikojë në kohën e fillimit të pubertetit. Në disa raste të rralla, gjenet e trashëguara nga babai luajnë një rol të rëndësishëm.
Megjithatë, as këtu nuk ka një rregull universal. Fillimi i pubertetit ndikohet gjithashtu nga dieta, pesha trupore, shëndeti i përgjithshëm dhe faktorë të tjerë.
A trashëgojmë humorin dhe një tendencë për depresion?
Nëse njëri ose të dy prindërit janë të prirur ndaj depresionit ose çrregullimeve të tjera të humorit, një fëmijë mund të ketë një predispozitë gjenetike të shtuar për të zhvilluar vështirësi të ngjashme.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ata domosdoshmërisht do t'i zhvillojnë ato. Shëndeti mendor formohet nga bashkëveprimi kompleks i gjenetikës, përvojave jetësore, stresit, mjedisit familjar dhe faktorëve të tjerë.
Në mënyrë të ngjashme, nuk mund të themi thjesht se trashëgojmë ndjeshmërinë emocionale nga nëna jonë dhe temperamentin nga babai ynë. Këto janë tipare që ndikohen nga gjene dhe përvoja të shumta.
A përcakton babai nëse do të lindë një djalë apo një vajzë?
Në përcaktimin konvencional të seksit kromozomik, veza mbart kromozomin X, ndërsa spermatozoidi mund të mbajë ose kromozomin X ose Y. Kombinimi i tyre më shpesh përcakton nëse fëmija do të zhvillohet me kromozome XX ose XY.
Për këtë arsye, thuhet se babai përcakton seksin kromozomik të fëmijës. Megjithatë, nuk është vërtetuar shkencërisht se burrat që kanë më shumë vëllezër ose motra të një gjinie të caktuar kanë domosdoshmërisht më shumë gjasa të kenë një djalë ose një vajzë.
Rreziku i sëmundjes së Alzheimerit
Një histori familjare e sëmundjes së Alzheimerit mund të jetë e rëndësishme në vlerësimin e rrezikut, por nuk është e vërtetë që predispozita ndaj sëmundjes trashëgohet ekskluzivisht ose kryesisht nga nëna. Një nga faktorët e rrezikut gjenetik më të njohur është një variant i gjenit APOE, i njohur si APOE ε4, i cili mund të trashëgohet nga njëri prind.
Megjithatë, prania e këtij varianti nuk do të thotë që një person do ta zhvillojë patjetër sëmundjen. Mosha, shëndeti kardiovaskular, stili i jetës dhe shumë faktorë të tjerë ndikojnë në rrezik. Ekzistojnë gjithashtu forma të rralla trashëgimore të sëmundjes së Alzheimerit të lidhura me gjene të tjera.
A mund të trashëgohet infertiliteti?
Një numër faktorësh gjenetikë, hormonalë, shëndetësorë dhe mjedisorë ndikojnë në pjellori. Disa çrregullime trashëgimore mund të ndikojnë në shëndetin riprodhues, por nuk është e vërtetë që infertiliteti femëror zakonisht trashëgohet nga babai.
Në shumicën e rasteve, nuk është e mundur të veçohet vetëm një prind si burim i predispozicionit. Shkaqet e vështirësisë në ngjizje janë shpesh komplekse dhe mund të përfshijnë një numër faktorësh të ndryshëm.
Gjenet janë të rëndësishme, por ato nuk përcaktojnë gjithçka
Edhe pse marrim rreth gjysmën e ADN-së sonë bërthamore nga secili prind biologjik, mënyra se si shprehen gjenet e trashëguara është shumë më komplekse. Disa tipare përcaktohen nga një gjen i vetëm, por shumica e tipareve që vëzhgojmë çdo ditë, siç janë inteligjenca, pesha dhe temperamenti, janë të lidhura me një numër të madh gjenesh.Prandaj, është gabim të pretendohet se njëri prind është përgjegjës për inteligjencën e një fëmije dhe tjetri për tendencën e tyre për të shtuar në peshë. Gjenetika ndikon në predispozitat tona, por mjedisi dhe rrethanat e jetës luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si ato zhvillohen.