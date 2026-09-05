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Roma ka bërë një rikthim spektakolar ndaj Atalantës, duke e përmbysur ndeshjen në minutat shtesë dhe duke marrë fitoren e tretë radhazi në Serie A. Të dyja skuadrat e nisën sezonin me nga dy fitore, ndaj përballja në Olimpico ishte një nga sfidat më të forta të xhiros së tretë.
Atalanta kaloi në epërsi me Edersonin në fillimin e pjesës së dytë dhe për një kohë të gjatë dukej se Roma do ta pësonte humbjen e parë sezonale.
Por skuadra e Gian Piero Gasperinit nuk u dorëzua.
Në minutat shtesë erdhi shpërthimi i madh i vendasve: fillimisht Mario Hermoso barazoi rezultatin, ndërsa pak më vonë Matías Soulé shënoi golin e fitores, duke kompletuar një përmbysje të jashtëzakonshme.
Me këtë fitore, Roma shkon në 9 pikë pas tri xhirove dhe mban kreun e tabelës së bashku me Interin, por me një golaverazh fantastik prej 10-1.
Roma tashmë ka fituar të tri ndeshjet e para dhe po jep sinjale të forta se këtë sezon synon të jetë protagoniste në luftën për titull.
Në xhiron e ardhshme, Roma do të udhëtojë te Torino, ndërsa Atalanta do të kërkojë rikthimin te fitorja në shtëpi ndaj Cagliarit.