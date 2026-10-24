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Kenia ka regjistruar vdekjen e dytë nga Ebola dhe po përballet me shpërthimin e parë të kësaj sëmundjeje në historinë e saj.
Ministria e Shëndetësisë e vendit njoftoi se një grua 65-vjeçare, e afërme e viktimës së parë – një burrë që kishte udhëtuar nga Republika Demokratike e Kongos – ka vdekur pasi ishte vendosur në karantinë, transmeton Klankosova.tv.
Ministria shtoi se shtatë pacientë të tjerë me Ebola po marrin trajtim në dy qendra izolimi.
Më shumë se 4,000 njerëz kanë vdekur në Afrikë që kur Ebola u konfirmua në Republikën Demokratike të Kongos në muajin maj, duke e bërë këtë shpërthimin e dytë më vdekjeprurës të sëmundjes.
Sipas BBC, personat që po trajtohen aktualisht përfshijnë tre të afërm të tjerë të viktimës së parë, tre punonjës shëndetësorë dhe një punonjës pastrimi në spital.
Ebola është një sëmundje e rrallë, por vdekjeprurëse, e shkaktuar nga një virus. Me përparimin e sëmundjes, shfaqen të vjella dhe diarre, të cilat mund të çojnë në dështimin e organeve. Disa pacientë – por jo të gjithë – përjetojnë hemorragji të brendshme dhe të jashtme. /Klankosova.tv