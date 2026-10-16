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Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, sonte në Rubikon në Klan Kosova, flet për planin e partisë dhe qëndrimet për zhvillimet kryesore në vend.
- Pse LDK-ja nuk ishte faktor përcaktues në zgjedhjen e presidentes?
- Si e sheh ky subjekt kompromisin e minutave të fundit mes PDK-së dhe LVV-së?
- Si i kushtoi LDK-së refuzimi i Bekim Sejdiut nga brenda partisë?
- A ka ende hatërmbetje brenda partisë dhe sa i unifikuar është Grupi Parlamentar?
- A është diskutuar Përparim Rama si kandidat potencial për kryeministër?
- Si do të kontribuojë LDK-ja në betejën e Apelit për ish-krerët e UÇK-së?
Klan Kosova, 20:45.