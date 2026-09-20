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Ngrënia e thonjve është një ves i zakonshëm, veçanërisht te fëmijët dhe të rinjtë. Studimet tregojnë se kafshimi i vazhdueshëm mund të dëmtojë thonjtë dhe lëkurën përreth tyre, duke rritur rrezikun për infeksione.
Një studim ka gjetur gjithashtu se te fëmijët që hanë thonjtë është më i shpeshtë prania e disa baktereve në gojë, krahasuar me ata që nuk e kanë këtë zakon, transmeton Klankosova.tv.
Në raste të rralla, infeksionet e shkaktuara nga dëmtimi i vazhdueshëm i lëkurës rreth thonjve mund të bëhen serioze.
Prandaj, edhe pse duket si një zakon i padëmshëm, kafshimi i shpeshtë i thonjve mund të ketë pasoja si për thonjtë dhe lëkurën, ashtu edhe për shëndetin oral.