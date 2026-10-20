Lajmet e fundit
Ardhja në jetë e një fëmije është një nga ndryshimet më të mëdha në jetë, dhe përveç jetës së përditshme dhe marrëdhënieve me partnerin, shpesh ndikon edhe në miqësi.
Mund të jetë veçanërisht sfiduese për ata që janë të parët në shoqërinë e tyre që bëhen prindër. Ndërsa miqtë e tyre vazhdojnë të organizojnë spontanisht takime, udhëtime dhe socializime, prindërit e rinj përballen me detyrime dhe prioritete krejtësisht të ndryshme.
Edhe pse miqësitë nuk kanë pse të mbarojnë, marrëdhëniet shpesh ndryshojnë. Mungesa e kohës, stilet e ndryshme të jetesës dhe keqkuptimi i ndërsjellë mund të çojnë në një ndarje graduale, madje edhe midis njerëzve që kanë qenë të afërt për vite me radhë, shkruan Parents.com.
Pse ndryshojnë miqësitë pas ardhjes së një fëmije?
Muajt e parë të prindërimit shpesh janë të mbushur me netë pa gjumë, lodhje dhe përshtatje me një jetë të re të përditshme. Përgjegjësitë që më parë ishin të thjeshta, të tilla si të shkosh për kafe ose darkë me miqtë, papritmas kërkojnë shumë më tepër planifikim.
Prindërit duhet të balancojnë socializimin me ushqyerjen, gjumin dhe nevojat e tjera të fëmijës, dhe ndonjëherë thjesht u mungon energjia për të dalë nga shtëpia. Nga ana tjetër, miqtë që nuk kanë fëmijë mund të mos e kuptojnë pse dikush po e lë shkollën, po anulon takimet ose po refuzon telefonatat. Ata mund ta interpretojnë këtë sjellje si mungesë interesi, megjithëse shpesh është thjesht çështje lodhjeje ose mungese kohe.
Ndjenjat e vetmisë dhe mungesa e mirëkuptimit
Mund të jetë veçanërisht e vështirë për prindërit që nuk kanë askënd në rrethin e tyre që ka pasur një përvojë të ngjashme. Ndërsa miqtë mund të ofrojnë mbështetje, ata mund të mos i kuptojnë gjithmonë plotësisht sfidat me të cilat përballen.
Përveç lodhjes fizike, prindërimi sjell edhe shumë ndryshime emocionale. Disa prindër përballen me ankth dhe një ndjenjë të mbingarkesës, dhe nënat gjithashtu mund të përjetojnë vështirësi që lidhen me rikuperimin pas lindjes ose depresionin pas lindjes, transmeton Klankosova.tv.
Në rrethana të tilla, prindërit ndonjëherë tërhiqen sepse mendojnë se miqtë e tyre nuk do t'i kuptojnë, ndërsa miqtë e tyre nuk dinë si t'u afrohen. Kjo mund të krijojë një rreth vicioz në të cilin njëra palë humbet shoqërinë, por nuk ka energji për t'u shoqëruar, ndërsa tjetra tërhiqet sepse nuk dëshiron të jetë shqetësuese.
Prindërit mund të humbasin edhe jetën e tyre të vjetër
Ardhja në jetë e një fëmije mund të shkaktojë gjithashtu një ndjenjë humbjeje të një pjese të jetës së tyre të mëparshme. Disa prindër humbasin kohën kur mund të organizoheshin spontanisht për të dalë, për t'u përkushtuar hobive ose për të kaluar orë të tëra duke folur me miqtë. Ndjenja të tilla nuk do të thotë se ata pendohen për prindërimin ose se i duan më pak fëmijët e tyre. Është e mundur të shijosh rolin e prindit dhe të ndihesh nostalgjik për lirinë dhe zakonet që kishin më parë.
Miqësitë e vjetra nuk kanë pse të zhduken
Ndërsa disa miqësi zbehen me kalimin e kohës, të tjerat mund të përshtaten me rrethanat e reja. Ndërsa fëmijët rriten, prindërit shpesh rifitojnë më shumë kohë për veten e tyre dhe socializimi bëhet më i lehtë. Përveç kësaj, disa miq më vonë bëhen vetë prindër, duke hapur hapësirë për përvoja të reja të përbashkëta.
Prindërimi gjithashtu mund të sjellë njohje të reja, veçanërisht me prindër të tjerë që takojnë përmes çerdhes, shkollës ose aktiviteteve të fëmijëve. Komunikimi dhe mirëkuptimi nga të dyja palët janë të rëndësishme për ruajtjen e miqësive të vjetra. Mund t'i ndihmojë prindërit të shpjegojnë pse kanë më pak kohë, ndërsa miqtë mund të pranojnë se daljet spontane mund të mos jenë më të realizueshme.
Ndonjëherë një kafe e shpejtë, një vizitë në shtëpi ose një telefonatë do të jenë të mjaftueshme për të ruajtur afërsinë. Miqësitë mund të ndryshojnë pas ardhjes në jetë të një fëmije, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ato kanë mbaruar. Është e rëndësishme të gjesh një mënyrë për t'u shoqëruar që i përshtatet rrethanave të reja të jetës tënde.